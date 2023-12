Villaggio di Babbo Natale a Giovinazzo - FOTO

11 foto Villaggio di Babbo Natale

È stato inaugurato ieri pomeriggio, 9 dicembre, ilin piazza Vittorio Emanuele II, curato da Wonderland Eventi.La casetta di Babbo Natale, un grande igloo gonfiabile, uno scivolo per calarsi dall'alto, una renna anch'essa gonfiabile e tanta musica hanno polarizzato l'attenzione di centinaia di famiglie con i loro piccoli che sono arrivate nel Villaggio anche da centri viciniori. Una festa di colori ai piedi del coloratissimo Albero di Natale del Gruppo Megamark. Ed in piazza c'erano alcune bancarelle dell'artigianato e del riuso.Giovinazzo così si è ulteriormente calata nell'atmosfera natalizia, complici i sobri e belli allestimenti luminosi nel borgo antico, dove ad attendere i visitatori dalle 18.00 alle 22.30 è rimasto un altro Babbo Natale, pronto per scatti e selfie con bimbe e bimbe nella corte dell'immobile di via Gelso che fu casa del Beato Nicola Paglia.Non finisce qui però. Perché oggi, 10 dicembre, meteo permettendo si replica. Tutto il programma di giornata ve lo mostreremo in un articolo ad hoc. Intanto voi godetevi le atmosfere del Villaggio di Babbo Natale attraverso i nostri scatti.