A Giovinazzo arriva nel fine settimana il Villaggio di Babbo Natale

Si fa fitto il cartellone di eventi "Natale al Centro", varato dall'assessorato alla Cultura del Comune di Giovinazzo in collaborazione con associazioni.Sabato 14 e domenica 15 dicembre sbarcherà in piazza Vittorio Emanuele II il Villaggio di Babbo Natale. Dalle 17.30 ci sarà musica e divertimento assicurato, con gonfiabili per i più piccoli, mascotte, giochi e mercatini natalizi.I bimbi e le bimbe potranno consegnare direttamente a Babbo Natale le loro letterine e farsi foto con lui. Sarà un evento imperdibile per tutte le famiglie giovinazzesi e dei comuni del circondario.