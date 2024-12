Aperto a Giovinazzo il Villaggio di Babbo Natale - FOTO

10 foto Villaggio di Babbo Natale 2024

Nonostante il freddo e una fastidiosa pioggerellina ilè stato inaugurato ieri sera in piazza Vittorio Emanuele II. I mercatini natalizi, colmi di tanti manufatti originali, erano stati già allestiti; c'è stato qualche momento di incertezza per la riuscita dell'iniziativa festosa che è, invece, andata in porto grazie ad una buona organizzazione a cura di "Chiamata di Scena" che, con il patrocinio della città di Giovinazzo- Assessorato alla Cultura, ha curato l'evento tanto atteso.Il luogo magico, incantevole e colorato, creato attorno all'albero di Natale, allestito nella centralissima piazza, ha attirato grandi e piccini. I più piccoli con l'aiuto degli elfi hanno scritto la lettera a Babbo Natale lì ad accoglierli sorridente e cordiale nello spazio a lui dedicato con la rossa cassetta della posta nella quale i bambini hanno imbucato le letterine. L'allestimento, come si può vedere dalle nostre fotografie, è composto di gonfiabili, giochi e luna park a tema natalizio per la gioia di tutti i bambini. Il villaggio di Natale è stato una bella occasione d'incontro e condivisione in armonia e gioia.Il percorso emozionale proposto ha donato una serata, seppur fredda, di incanto, elemento che ci porterà a vivere al meglio la magia del Natale. L'iniziativa prevista anche per questa sera 15 dicembre, visto il meteo avverso, potrebbe non svolgersi. Pertanto, ne sarà data notizia sui canali social sulla pagina Discover Giovinazzo.