Vicenda affitti, Depalo controreplica al PD

Continua il confronto politico sugli affitti non versati dal Partito Democratico (dal 2018) e per tre anni da Forza Italia, prima che Gaetano Depalo diventasse segretario. Proprio lui ci ha chiesto un medesimo spazio rispetto agli avversari sulla vicenda e ciò che vedrete pubblicato è il comunicato che ne consegue.Una vicenda, quella degli affitti di PD e Forza Italia, su cui si concluderà il botta e risposta di queste settimane sulle nostre pagine. Preannunciamo, per scelta editoriale che, se ce ne occuperemo nuovamente, sarà con nostri articoli nei tempi e nei modi che riterremo opportuni. Per il momento riteniamo che la vicenda, partita da una brutta pagina del Consiglio comunale, sia stata sviscerata da ambo le parti (due volte a testa) in modo esauriente e non ospiteremo più altre note - La redazione.«Molto spesso la cosa più facile e giusta sarebbe ammettere il proprio errore, invece il PD non solo non chiede scusa ai cittadini ma attacca in modo confuso tutto e tutti, quasi che provare a spostare l'attenzione possa cancellare le proprie oggettive mancanze.Inoltre nel tentativo maldestro di trovare elementi a discarico mostra una elementare e scarsa comprensione, nonché preparazione, in diritto.La prova evidente è rappresentata da tutti i contenziosi che la Città ha subito in questi anni, a causa di quella dissennata gestione, (2002/2012), che ancora per molto riverbererà le sue conseguenze, con ulteriore ma già considerevole dispendio di risorse pubbliche. Dalla D1-1 al Lungomare di Ponente, ai vari indennizzi per espropri non conclusi come quello del Cimitero Comunale che fu oggetto di un project che fece all'epoca scalpore e lievitare esponenzialmente i costi di acquisto degli spazi per la tumulazione da parte dei cittadini, alla Casa di Riposo ed alla sua gestione con situazione debitoria annessa, struttura poi chiusa perché priva delle autorizzazioni previste per l'esercizio, sino all'istituzione di un ente di formazione per presunti operatori nell'ambito dellanautica.La storia è nutrita, racconta e racconterà ancora tanto.Ma oggi mi preme spiegare al PD come funziona la titolarità di un contratto e gli obblighi che ne derivano.Innanzitutto il Comune aveva già intrapreso, quindi sta agendo da tempo per recuperare le somme non versate da Forza Italia negli anni dal 2008 al 2010, seguendo le indizioni previste dalla legge.Giova però evidenziare che l'azione di recupero viene avanzata solo ed esclusivamente dagli uffici, che nel caso di inadempimento e quindi di non attivazione delle procedure di recupero, potrebbero essere perseguibili e rispondere del reato di omissione. Quindi, per facilità di comprensione, non a discrezione del Sindaco. Questo dice la legge dello Stato, quella che si evince leggendo banalmente un codice, che evidentemente é diverso da quello conosciuto, letto ed applicato dal PD locale.Ribadisco e sottolineo, sono fatti incontrovertibili. Tornado al caso di specie, invece, al tempo dei crediti vantati dal Comune per gli anni 2008-2009-2010 io ero in Alleanza Nazionale (locale privato) pertanto i miei obblighi nei confronti del Comune di Giovinazzo nascono dal momento in cui sono stato nominato coordinatore cittadino, nel 2011, di un nuovo partito, il Popolo della Libertà, nato dalla fusione tra AN e FI. Quindi, un nuovo soggetto firmatario e titolare per un nuovo movimento politico, un nuovo contratto con registrazione presso agenzia delle entrate diversa, altro termine ed altre condizioni. Nel diritto questo si chiama semplicemente contratto di locazione, quello che probabilmente il PD ha sottoscritto ma non letto bene e che ora cerca affannosamente di rimediare, dopo aver disatteso la prima rateizzazione concessa e che avrebbe già dovuto precludere alla possibilità di una seconda rateizzazione, né obbligatoria né dovuta.Nel caso che ci occupa, in sintesi, la Legge impone che il recupero dei crediti avvenga nei confronti del titolare del debito — o dei suoi eredi, se deceduto, se questi ne accettano l'eredità — e non di chi sottoscrive un nuovo contratto, diverso e distinto dal precedente. Se così non fosse, sarebbe paradossalmente possibile per il PD abbandonare la sede e 'trasferire' al nuovo conduttore debiti che invece restano di sua esclusiva responsabilità.In conclusione, suggerisco sommessamente al PD di rispettare la nuova concessione di rateizzazione per gli anni pregressi al 2025 e di tornare a occuparsi di temi realmente utili e pertinenti per la Città, perché è chiaro che su altri aspetti, chi per esso scrive, o mente o non sa ma si assume una responsabilità personale e perseguibile in ciò che dichiara».Gaetano Depalo