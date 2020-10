Vento forte: chiusi il cimitero, la Villa comunale ed il Parco Scianatico

A causa del forte vento di Africo che sta soffiando su Giovinazzo da questa notte, il Sindacoha comunicato di aver fatto chiudere ilUna decisione resasi necessaria per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica. Come già segnalato nel nostro aggiornamento meteo, sul Lungomare Marina Italiana si sono spezzati alberi, così come è caduto da poco un altro fusto sulla provinciale 107 che corre verso Terlizzi. Troppo rischioso, dunque, mantenere aperto il cimitero ed aree verdi in cui intere famiglie potrebbero transitare o sostare a lungo.Il primo cittadino, nel suo post Facebook, invita pertanto alla massima prudenza.L'allerta meteo arancione causa venti meridionali, come anticipato, proseguirà sino a sera.