Nuovi orari per l'apertura della Villa Comunale di Giovinazzo

Il sindaco Sollecito ha firmato l'ordinanza per andare incontro alle esigenze dei cittadini

Per garantirne la buona manutenzione e per andare incontro alle esigenze dei cittadini, constatando gli orari di maggiore frequentazione del luogo, il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito ha firmato nei giorni scorsi un'ordinanza con la quale stabilisce i nuovi orari di apertura e di chiusura al pubblico dellaVilla Comunale ' Giuseppe Palombella'.Di seguito una tabella degli orari divisi per i vari periodi dell'anno:Eventuali violazioni di quanto disposto dall'ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da 25,00 a 500 euro.