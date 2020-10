«Venghino assessori, venghino», Pd Giovinazzo critica l'amministrazione

Dura nota del circolo di Giovinazzo del Partito Democratico nei confronti dell'amministrazione comunale in merito alla situazione politica in città.«Continua il valzer degli assessori nella giunta Depalma. Le vittime sacrificali sono sempre donne. Ultima, in ordine di tempo, l'assessore Colaluce (prima di lei Sala, Discioscia, Vacca), la quale formalmente ha rassegnato le dimissioni per motivi personali, ma di fatto pare essere stata sfiduciata dal capriccio dei soliti noti consiglieri di maggioranza, che evidentemente antepongono le loro personali ragioni alla stabilità e la continuità dell'azione amministrativa per Giovinazzo» è quanto dichiarato dai dem.«A confermarlo, la delusione e il dispiacere che la stessa Colaluce non è riuscita a nascondere durante la sua comunicazione in consiglio comunale. All'assessore Colaluce, la quale ha scelto di comunicare a testa alta e con fierezza la decisione forzata da uno dei tanti mal di pancia ricorrenti nella attuale maggioranza, va il nostro saluto di incoraggiamento. Ora, rimaniamo in attesa del prossimo valzer, che invero pare addirittura imminente e, secondo i rumors di paese, riguarderebbe l'assessore Stallone non più in linea con il gruppo consiliare di riferimento» hanno concluso gli esponenti delgiovinazzese.