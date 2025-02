Giovinazzo dice "NO" alle scorie nucleari sulla Murgia

«Il Consiglio Comunale di Giovinazzo ha votato e approvato all'unanimità una mozione contro l'individuazione di aree nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi».Così il consigliere comunale diha ribadito l'impegno massimo dei movimenti e dei partiti locali affinché non si tramuti in realtà l'idea di portare sull'Alta Murgia rifiuti radioattivi. Smaltirli non è semplice ed ormai tre differenti governi nazionali stanno tentando di individuare siti idonei (si tratta di scorie derivanti da esami clinici, ma non solo), lontani dai centri abitati, per poterli stoccare.Ma i comuni dell'Alta Murgia da tempo hanno avviato una battaglia comune, senza distinzione di colori, per evitare che questo accada. Nando Depalo e tutti i consiglieri comunali dihanno presentato in Aula "Pignatelli" una mozione per far sì che la massima assise giovinazzese prendesse una posizione netta. Posizione bipartisan arrivata con un voto all'unanimità che lascia davvero ben sperare. Altri comuni del circondario guardavano a Giovinazzo con attenzione affinché giungesse chiaro un messaggio nelle stanze romane.«Non possiamo permettere che un'area di straordinario valore naturalistico e ambientale venga compromessa! La tutela dell'ambiente è un dovere di tutti. Difendiamo insieme il Parco dell'Alta Murgia», ha ribadito Depalo attraverso i canali social.La battaglia delle opposizioni (in questo caso rappresentate dallo stesso Nando Depalo) nel video che postiamo sotto il nostro articolo.