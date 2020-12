Veglia e Messa di Natale: tutti gli orari delle celebrazioni a Giovinazzo

Anche Giovinazzo si appresta a celebrare la nascita di Nostro Signore Gesù Cristo, come da tradizione.Tutte le parrocchie cittadine si sono adeguate in questi mesi terribili di pandemia alle disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana, a sua volta adeguatasi alle norme governative, per contrastare la diffusione del Covid-19.Anche in un Natale così anomalo, dunque, la Chiesa cattolica locale continuerà a portare conforto ai cuori e sostegno ai più deboli. Un sostegno che non può non essere anche spirituale, soprattutto in momento storico di tale gravità.Stasera, dunque, con ingressi contingentati, saranno celebrate le Veglie della Vigilia di Natale e domani, 25 dicembre, la Santa Messa natalizia. Si entra in chiesa solo con mascherina, sedendosi nei posti indicati e igienizzandosi le mani.Di seguito vi riportiamo tutti gli orari delle celebrazioni del 24 e 25 dicembre.24 dicembre - Ore 19.0025 dicembre - Ore 10.00 - 11.30 - 19.0024 dicembre - Ore 18.3025 dicembre - Ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.3024 dicembre - ore 20.0025 dicembre - ore 8.00 - 9.00 - 10.30 - 12.00 - 18.00 - 19.0024 dicembre - ore 19.3025 dicembre - ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.3024 dicembre - ore 19.30 (anche diretta streaming su pagina Facebook)25 dicembre - ore 8.30 - 10.30 (anche in streaming) - 11.30 - 18.30