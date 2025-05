Mese mariano alla parrocchia Maria SS Immacolata: il programma

IL PROGRAMMA

a che si appresta a vivere un intensissimo mese di maggio, mese che la Chiesa Cattolica dedica tradizionalmente alla Madonna. Di seguito, dunque, l'intero programma del mese mariano nella parrocchia guidata da don Luigi Ziccolella.Novena alla Madonna di FatimaSante Messe alle 8.30 ed alle 19.00.Ore 11.00 - Santo Rosario.Ore 11.30 - Santa Messa e Supplica alla Madonna di Pompei.Sante Messa alle 8.30 ed alle 19.00.La messa vespertina si terrà in piazza Kennedy. Il rientro dell'effigie della Madonna si terrà secondo questo itinerario: via Ten. Devenuto, via Giuliodibari, via Colapiccoli, via Bologna, I trav. via XX Settembre, via Molino e rientro in viale Moro.Pellegrinaggio alla chiesetta della Misericordia con partenza dalla parrocchia alle 17.30.19 e 21 maggio - Santa Messa ore 19.00.22 maggio - Santa Messa ore 19.00 e benedizione delle rose.Conclusione mese marianoOre 19.00 - Santa Messa all'interno di un condominio di viale Moro.