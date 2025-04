A San Giuseppe la presentazione del catalogo "Scultura per lo spazio sacro"

Sarà presentato giovedì 24 aprile il catalogo "Scultura per lo spazio sacro" - Il nuovo arredo liturgico della parrocchia San Giuseppe di Giovinazzo. Le opere sono dell'artista Nicola Illuzzi.Nella serata che si aprirà alle 19.45 nella chiesa di via Dogali, certa la presenza di monsignor Domenico Cornacchia, vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, ed il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito.Gli interventi saranno curati dal parroco, don Vincenzo Sparapano, da don Luigi Caravella, assistente nazionale MSAC e già parroco di San Giuseppe, dall'architetto Annamaria Sollecito, direttrice dei lavori, dal giornalista e scrittore Agostino Picicco, dalla prof.ssa Giusy Petruzzelli dell'Accademia delle Belle Arti di Bari ed in chiusura dall'autore delle opere, lo scultore Nicola Illuzzi.Con le sue note ad intervallare gli interventi si esibirà all'organo in brani di musica sacra il M° Luciano Redavid.