Vaccini, appello di Depalma ai giovinazzesi: «Mantenete prenotazioni già effettuate»

Un invito accorato ai suoi concittadini over 70 e 60 a rispettare la calendarizzazione prevista dalla ASL Bari in tema di vaccinazioni., Sindaco di Giovinazzo, ha voluto rivolgere un appello dopo le tante chiamate ricevute da cittadini disorientati: «Molti di voi - ha detto - so che hanno prenotato nella vicinissima Molfetta, con una data ed un luogo ampiamente calendarizzati dalla ASL. Ecco, io vi chiedo di mantenere le prenotazioni già effettuate, non mandando in tilt la campagna vaccinale, come accaduto a Bari nelle scorse giornate. Chi ha prenotato sarà vaccinato nella data e nel luogo previsto, senza nessun problema. Quindi non cambiate nulla, anche perché si corre il grosso rischio di vedere dosi sprecate e non possiamo permettercelo in questo delicatissimo passaggio».Quanto all'attivazione delall'interno della palestra della Scuola "San Giovanni Bosco", Depalma ha ribadito che non ci sono ancora novità e che le postazioni saranno 4 in base al calcolo dell'utenza da vaccinare nei mesi prossimi.Poi - ha aggiunto Depalma - quando sarà attivato il nostro Punto Vaccinale qui da noi, allora magari in molti potranno effettuare la seconda somministrazione in loco. Per il momento va confermato tutto senza esitazioni di sorta».Ed a proposito di calendarizzazione delle vaccinazioni, va ricordato che quest'oggi, 16 aprile, scade il termine per l'accettazione delle date delle somministrazioni per i nati nel 1948 e nel 1949. Fino alla mezzanotte si può aderite tramite il portale www.lapugliativaccina.regione.puglia.it, recandosi nelle farmacie accreditate FarmaCUP o chiamando il numero verde 800.71.39.31, attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.Si ricorda ancora una volta che in tutte le modalità, bisognerà poi stampare il promemoria della data e del luogo fissati per la somministrazione, nonché le 11 pagine del consenso informato sui tre vaccini possibili e le schede anamnestiche da compilare e che poi saranno discusse con il personale sanitario presente il giorno della vaccinazione.