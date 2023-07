Bonifica delle ex Acciaierie di Giovinazzo, in 13 a processo: tutti assolti

Tutti assolti dall'accusa di omessa bonifica dell'area delle ex«per non aver commesso il fatto». Questo il verdetto del giudice della prima sezione penale de, che ha scagionato l'ormai ex sindacoe altre dodici persone.A processo, infatti, fra proprietari e imprenditori, erano finiti, difeso dall'avvocato, entrambi assistiti dall'avvocato. Erano accusati di aver violato l'articolo 452 terdecies del codice penale punito sino a 4 anni di reclusione.Il giudice, invece, nell'udienza di ieri, ha accolto le argomentazioni delle difese degli imputati, citati in giudizio dalla«per non aver, in concorso tra loro, provveduto alla bonifica ordinata con provvedimento della», risalente al 12 settembre 2018. Era il 1984 quando fu deliberato lo smantellamento del siderurgico: da allora s'iniziò a parlare della bonifica di un territorio vasto 98mila metri quadri. Recupero, di fatto, mai avvenuto.In quell'area, durante gli anni, l'ha accertato il superamento dei limiti consentiti di(Concentrazione soglia di Rischio) delle sostanze inquinanti e materiali di scarto. Nel 2018, inoltre, ilnon avrebbe dato seguito all'ordinanza(le indagini sono partite proprio da un loro esposto) che imponeva, per i proprietari di suoli e capannoni, la bonifica del sito, non rivalendosi nemmeno su di essi.Nessuno, secondo il pubblico ministeroavrebbe «provveduto alla bonifica del sito», interessato «dall'ex stabilimento e dagli scarti di lavorazione di fonderia depositati sul suolo di lama Castello». In giudizio si erano costituite tre parti civili fra cui il, mentre l'ex sindaco, che sui social ha parlato di «un'altra vetta superata» dedicando l'assoluzione «a chi mi ha voluto bene», già nel 2021 assicurò di essersi attivato per la bonifica dell'area pubblica.Per l'accusa «nessuno dei vari soggetti intimati alla bonifica ha assunto iniziative funzionali all'adempimento del provvedimento stesso», emesso dalla uffici della. Una teoria, però, che non ha retto al cospetto del, in attesa di leggere le motivazioni, che saranno rese note entro