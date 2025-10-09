Felice Spaccavento
Felice Spaccavento
Speciale

“Una Puglia in salute”, domenica 12 ottobre Felice Spaccavento apre a Molfetta la sua campagna per Decaro Presidente

Una mattina di festa e di dialogo in piazza Principe di Napoli a partire dalle 11.00 con il medico candidato della lista Decaro Presidente

Giovinazzo - giovedì 9 ottobre 2025 11.19 Sponsorizzato
Una mattina di festa, di ascolto e di partecipazione. Domenica 12 ottobre, a partire dalle ore 11.00, in piazza Principe di Napoli a Molfetta, prenderà il via il primo di una serie di incontri nei paesi della provincia di Bari con Felice Spaccavento, medico candidato alle elezioni regionali nella lista Decaro Presidente, che presenterà la sua idea di "Una puglia in Salute".

La mattinata sarà aperta con attività dedicate ai bambini, ci sarà uno spettacolo di burattini e l'animazione per i più piccoli proseguirà per il resto della mattinata. Dalle ore 11.45 Michelangelo De Palma, assessore allo sviluppo economico di Terlizzi, e Annalia Solimini introdurranno Felice Spaccavento.

Non sarà un comizio, ma un momento semplice e autentico, pensato per condividere esperienze e riflessioni sul futuro della sanità pugliese, partendo dalle persone, dalle famiglie e dai territori. Senza dimenticare la particolare situazione politica che vive la città di Molfetta ormai da 4 mesi senza un sindaco e con una amministrazione costretta ad annullare i suoi stessi atti.

L'invito di Felice Spaccavento è rivolto a tutti: "Portate i vostri bambini, i vostri amici, anche chi non crede che il cambiamento sia possibile. Portate i vostri sorrisi e la vostra voglia di esserci. Iniziamo insieme questo cammino, guardandoci negli occhi, stringendoci le mani. Diamoci la carica".
