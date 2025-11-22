Elezioni Regionali 2025
Elezioni Regionali 2025
Politica

Elezioni Regionali 2025: vademecum per il voto in Puglia

Gli oltre 3,5 milioni di elettori pugliesi sono chiamati alle urne domani e lunedì

Giovinazzo - sabato 22 novembre 2025 10.48
Le elezioni regionali riportano alle urne i cittadini pugliesi per scegliere il nuovo presidente della Regione e rinnovare il Consiglio. Con una competizione più snella rispetto al 2020 e un quadro politico definito, questo vademecum riassume tutto ciò che serve sapere prima di recarsi al seggio.

Quando si vota

Gli oltre 3,5 milioni di elettori pugliesi sono chiamati alle urne domani, domenica 23 novembre (dalle 7 alle 23) e lunedì 24 novembre (dalle 7 alle 15) per eleggere il nuovo presidente della Regione – che subentrerà a Michele Emiliano dopo dieci anni di mandato – e per rinnovare il Consiglio regionale.

Come è organizzato il voto

La Puglia è suddivisa in sei circoscrizioni: Foggia, Bat, Taranto, Brindisi, Lecce e l'area metropolitana di Bari. I seggi complessivi sono 4.032, distribuiti nei 258 comuni. Rispetto alle regionali del 2020, diminuisce sia il numero di candidati alla presidenza (allora erano 8, oggi 4), sia quello delle liste (da 29 a 13).

Candidati alla presidenza e liste collegate

Gli aspiranti governatori sono quattro:

  1. Antonio Decaro – candidato del centrosinistra e dei Progressisti. Sostenuto da sei liste: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Decaro Presidente, Per la Puglia–Decaro Presidente, Avanti Popolari con Decaro.
  2. Luigi Lobuono – candidato del centrodestra. Appoggiato da cinque liste: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega (con esponenti di Udc, Nuovo Psi e Puglia Popolare), Noi Moderati–Civici per Lobuono, La Puglia con Noi.
  3. Ada Donno – candidata di Puglia Pacifista e Popolare. Lista unica che riunisce Partito Comunista Italiano, Potere al Popolo e Risorgimento Socialista.
  4. Sabino Mangano – candidato di Alleanza Civica per la Puglia, sostenuto da una lista unica che aggrega i movimenti Marziani e Next Italia.

Voto disgiunto

In Puglia è possibile esprimere il voto disgiunto:
– si può votare per un candidato presidente;
– e indicare una lista diversa da quelle che lo sostengono.

Come esprimere le preferenze

È possibile:

  • votare solo per una lista (il voto si estende al candidato presidente collegato);
  • votare solo per un candidato presidente;
  • votare presidente + lista (anche in modo disgiunto).

Per i consiglieri regionali si possono esprimere fino a due preferenze, purché:

  • appartengano alla stessa lista;
  • siano candidati di genere diverso.

L'indicazione di due candidati dello stesso sesso o appartenenti a liste diverse comporta l'annullamento della scheda.

Soglie di sbarramento

Per partecipare alla ripartizione dei seggi la normativa prevede:

  • 4% per le liste che fanno parte di una coalizione;
  • 8% per le liste singole non coalizzate.

Il Consiglio regionale sarà composto da 50 membri, oltre al presidente eletto.

Al termine dello spoglio, Viva Network seguirà in diretta l'andamento dei risultati con aggiornamenti continui dai seggi.

  • Elezioni regionali
Il Natale dei Bambini: tutti gli eventi a Giovinazzo
22 novembre 2025 Il Natale dei Bambini: tutti gli eventi a Giovinazzo
I Carabinieri onorano la Virgo Fidelis: messa in Concattedrale a Giovinazzo
21 novembre 2025 I Carabinieri onorano la Virgo Fidelis: messa in Concattedrale a Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Chi è Gloria: percorso e competenze Speciale Chi è Gloria: percorso e competenze Una professionista che crede nella politica come servizio. Meno sprechi, più servizi, parole semplici e impegni chiari
Dario la Forgia (M5S): «Agricoltura protagonista, misure immediate per sostenere agricoltori e imprese» Speciale Dario la Forgia (M5S): «Agricoltura protagonista, misure immediate per sostenere agricoltori e imprese» La note del candidato del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali
Felice Spaccavento: “Nuove tutele per i caregiver, non possiamo lasciare solo chi si prende cura di chi ha più bisogno” Speciale Felice Spaccavento: “Nuove tutele per i caregiver, non possiamo lasciare solo chi si prende cura di chi ha più bisogno” Il medico candidato al Consiglio regionale con la lista “Decaro Presidente” propone l’aggiornamento della legge regionale esistente
Dario La Forgia (M5S): "Il servizio 118 è in affanno, accelerare le procedure concorsuali" Speciale Dario La Forgia (M5S): "Il servizio 118 è in affanno, accelerare le procedure concorsuali" La nota del candidato del Movimento 5 Stelle al consiglio regionale nelle prossime elezioni
«Per una Puglia autentica»: Carmela Minuto candidata al consiglio regionale Speciale «Per una Puglia autentica»: Carmela Minuto candidata al consiglio regionale In lista con Forza Italia per Luigi Lobuono Presidente
Felice Spaccavento propone l’istituzione di un “Codice Viola” per le emergenze dei malati rari Speciale Felice Spaccavento propone l’istituzione di un “Codice Viola” per le emergenze dei malati rari Il medico anestesista candidato nella lista “Decaro Presidente” sta dedicando un ciclo di video sui suoi canali social a temi concreti per migliorare la sanità pugliese
Dario La Forgia (M5S): "La Puglia che sogno" Speciale Dario La Forgia (M5S): "La Puglia che sogno" "Non possiamo parlare di lavoro, salute o sviluppo se prima non mettiamo al centro la difesa dell’ambiente"
Dario La Forgia (Movimento 5 Stelle) candidato alle Regionali: «Realizziamo la Puglia del futuro, insieme si può» Speciale Dario La Forgia (Movimento 5 Stelle) candidato alle Regionali: «Realizziamo la Puglia del futuro, insieme si può» Una candidatura che nasce dalla volontà di portare una ventata di energia nuova nella politica regionale
"Orizzonti Solidali ": premiata la Pro Loco di Giovinazzo per il progetto Aué(je)
21 novembre 2025 "Orizzonti Solidali": premiata la Pro Loco di Giovinazzo per il progetto Aué(je)
Sfida tra autori alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo
21 novembre 2025 Sfida tra autori alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo
Spareggi mondiali di calcio, l'Italia trova l'Irlanda del Nord
20 novembre 2025 Spareggi mondiali di calcio, l'Italia trova l'Irlanda del Nord
Vergogna a Giovinazzo: rubata l'auto della famiglia di un ragazzo con disabilità
20 novembre 2025 Vergogna a Giovinazzo: rubata l'auto della famiglia di un ragazzo con disabilità
Secondo tempo fatale per l’AFP Giovinazzo
20 novembre 2025 Secondo tempo fatale per l’AFP Giovinazzo
Defender Giovinazzo C5, Cutrignelli: «Felice di tornare. Certi amori non finiscono»
20 novembre 2025 Defender Giovinazzo C5, Cutrignelli: «Felice di tornare. Certi amori non finiscono»
Oltre Lirica Festival, presentato il cartellone di eventi. C'è anche Giovinazzo
20 novembre 2025 Oltre Lirica Festival, presentato il cartellone di eventi. C'è anche Giovinazzo
Touring Juvenatium, eletto il nuovo direttivo
20 novembre 2025 Touring Juvenatium, eletto il nuovo direttivo
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.