Elezioni Regionali 2025: vademecum per il voto in Puglia

Quando si vota

Le elezioni regionali riportano alle urne i cittadini pugliesi per scegliere il nuovo presidente della Regione e rinnovare il Consiglio. Con una competizione più snella rispetto al 2020 e un quadro politico definito, questo vademecum riassume tutto ciò che serve sapere prima di recarsi al seggio.

Gli oltre 3,5 milioni di elettori pugliesi sono chiamati alle urne domani, domenica 23 novembre (dalle 7 alle 23) e lunedì 24 novembre (dalle 7 alle 15) per eleggere il nuovo presidente della Regione – che subentrerà a Michele Emiliano dopo dieci anni di mandato – e per rinnovare il Consiglio regionale.

Come è organizzato il voto

La Puglia è suddivisa in sei circoscrizioni: Foggia, Bat, Taranto, Brindisi, Lecce e l'area metropolitana di Bari. I seggi complessivi sono 4.032, distribuiti nei 258 comuni. Rispetto alle regionali del 2020, diminuisce sia il numero di candidati alla presidenza (allora erano 8, oggi 4), sia quello delle liste (da 29 a 13).

Candidati alla presidenza e liste collegate

Gli aspiranti governatori sono quattro:

Antonio Decaro – candidato del centrosinistra e dei Progressisti. Sostenuto da sei liste: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Decaro Presidente, Per la Puglia–Decaro Presidente, Avanti Popolari con Decaro. Luigi Lobuono – candidato del centrodestra. Appoggiato da cinque liste: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega (con esponenti di Udc, Nuovo Psi e Puglia Popolare), Noi Moderati–Civici per Lobuono, La Puglia con Noi. Ada Donno – candidata di Puglia Pacifista e Popolare. Lista unica che riunisce Partito Comunista Italiano, Potere al Popolo e Risorgimento Socialista. Sabino Mangano – candidato di Alleanza Civica per la Puglia, sostenuto da una lista unica che aggrega i movimenti Marziani e Next Italia.

Voto disgiunto

In Puglia è possibile esprimere il voto disgiunto:

– si può votare per un candidato presidente;

– e indicare una lista diversa da quelle che lo sostengono.

Come esprimere le preferenze

È possibile:

votare solo per una lista (il voto si estende al candidato presidente collegato);

votare solo per un candidato presidente;

votare presidente + lista (anche in modo disgiunto).

Per i consiglieri regionali si possono esprimere fino a due preferenze, purché:

appartengano alla stessa lista;

siano candidati di genere diverso.

L'indicazione di due candidati dello stesso sesso o appartenenti a liste diverse comporta l'annullamento della scheda.

Soglie di sbarramento

Per partecipare alla ripartizione dei seggi la normativa prevede:

4% per le liste che fanno parte di una coalizione;

8% per le liste singole non coalizzate.

Il Consiglio regionale sarà composto da 50 membri, oltre al presidente eletto.



Al termine dello spoglio, Viva Network seguirà in diretta l'andamento dei risultati con aggiornamenti continui dai seggi.