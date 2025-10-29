Dario La Forgia (M5S): "Il servizio 118 è in affanno, accelerare le procedure concorsuali"

Il servizio 118 è in affanno. Gli autisti delle ambulanze della postazione 118 non ce la fanno più. Non ci sono nuove assunzioni e il lavoro viene distribuito tra i pochi rimasti. Ho parlato di recente con uno di loro, che mi ha confidato che arrivano a lavorare anche 12 ore al giorno continuative. Questo è un problema che si verifica in tutte le postazioni del 118 della provincia di Bari. C'è una carenza atavica di questo tipo di personale in tutte le postazioni da parecchi anni, ormai. Sarebbe necessario ed urgente un innesto su tutte le postazioni e intervenire con nuove assunzioni.Mi impegnerò per essere al loro fianco, per seguirli nelle vicende che li riguardano. Sarà indispensabile accelerare le procedure concorsuali, affinché si provveda a reclutare gli autisti attualmente mancanti nella provincia barese, in modo da dare completa copertura ai turni di lavoro nel rispetto delle previsioni contrattuali.