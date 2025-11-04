Felice Spaccavento
Felice Spaccavento
Speciale

Felice Spaccavento: “Nuove tutele per i caregiver, non possiamo lasciare solo chi si prende cura di chi ha più bisogno”

Il medico candidato al Consiglio regionale con la lista “Decaro Presidente” propone l’aggiornamento della legge regionale esistente

Giovinazzo - martedì 4 novembre 2025 9.59 Sponsorizzato
In Italia oggi si contano almeno 7 milioni di caregiver, persone che ogni giorno, spesso in silenzio, si prendono cura di un familiare con disabilità o non autosufficiente. Ma cosa succede quando si ammala il caregiver?

"Quando chi si prende cura di un altro si ammala, si apre un problema serio, oggi ignorato. È un vuoto che pesa non solo sulle famiglie, ma sull'intero sistema di welfare" – spiega Felice Spaccavento.

Il medico e candidato al Consiglio regionale con la lista "Decaro Presidente" ricorda che la Puglia è stata tra le prime regioni a riconoscere la figura del caregiver familiare, ma sottolinea che "lo stanziamento nazionale previsto copre solo una parte della platea e non risponde pienamente ai bisogni reali. È tempo di un aggiornamento e di nuove proposte concrete".

Tra queste, Spaccavento propone di rendere la formazione certificata e accessibile, anche attraverso corsi online e moduli di didattica a distanza, per fornire ai caregiver strumenti pratici sulla gestione delle cronicità e sulla sicurezza delle cure. Occorre coinvolgere i Medici di Medicina Generale e gli Psicologi delle Cure Primarie nella segnalazione precoce dei casi a rischio di stress o esaurimento, valutando non solo i bisogni della persona assistita, ma anche quelli di chi se ne prende cura, e rendendo strutturale il progetto sperimentale già avviato in Puglia. Ogni Distretto sanitario dovrebbe avere un referente territoriale per i caregiver, con funzioni di orientamento e supporto, capace di facilitare l'organizzazione degli accertamenti e delle visite in un'unica giornata.

Spaccavento propone inoltre l'introduzione di voucher regionali per garantire un sostegno temporaneo in caso di malattia o ricovero del caregiver, con la possibilità di attivare rapidamente operatori accreditati per la sostituzione. Centrale anche la costruzione di reti di prossimità e spazi dedicati, come ambulatori, Case di Comunità e centri di sollievo, dove i caregiver possano incontrarsi, condividere esperienze e ricevere supporto. Infine, la necessità di derogare al criterio della prevalenza, consentendo ai caregiver familiari di lavorare in modalità agile o telelavoro senza obbligo di presenza, per garantire maggiore flessibilità e conciliazione tra vita lavorativa e assistenza.

"Coloro che si prendono cura di un familiare rappresentano una delle colonne portanti del nostro welfare. È nostro dovere non lasciarli soli – conclude Spaccavento. – Serve una nuova stagione di politiche sociali che riconoscano e tutelino il valore umano, economico e sociale del prendersi cura."
  • Elezioni regionali
Dario La Forgia (M5S): “Con Giuseppe Conte per una Puglia più giusta e sostenibile”
4 novembre 2025 Dario La Forgia (M5S): “Con Giuseppe Conte per una Puglia più giusta e sostenibile”
Elezioni regionali, la nostra intervista a Tommaso Depalma
4 novembre 2025 Elezioni regionali, la nostra intervista a Tommaso Depalma
Altri contenuti a tema
Dario La Forgia (M5S): "Il servizio 118 è in affanno, accelerare le procedure concorsuali" Dario La Forgia (M5S): "Il servizio 118 è in affanno, accelerare le procedure concorsuali" La nota del candidato del Movimento 5 Stelle al consiglio regionale nelle prossime elezioni
«Per una Puglia autentica»: Carmela Minuto candidata al consiglio regionale «Per una Puglia autentica»: Carmela Minuto candidata al consiglio regionale In lista con Forza Italia per Luigi Lobuono Presidente
Felice Spaccavento propone l’istituzione di un “Codice Viola” per le emergenze dei malati rari Felice Spaccavento propone l’istituzione di un “Codice Viola” per le emergenze dei malati rari Il medico anestesista candidato nella lista “Decaro Presidente” sta dedicando un ciclo di video sui suoi canali social a temi concreti per migliorare la sanità pugliese
Dario La Forgia (M5S): "La Puglia che sogno" Speciale Dario La Forgia (M5S): "La Puglia che sogno" "Non possiamo parlare di lavoro, salute o sviluppo se prima non mettiamo al centro la difesa dell’ambiente"
Dario La Forgia (Movimento 5 Stelle) candidato alle Regionali: «Realizziamo la Puglia del futuro, insieme si può» Dario La Forgia (Movimento 5 Stelle) candidato alle Regionali: «Realizziamo la Puglia del futuro, insieme si può» Una candidatura che nasce dalla volontà di portare una ventata di energia nuova nella politica regionale
Da Molfetta l’appello di Felice Spaccavento: “Serve una nuova idea di città e di sanità” Da Molfetta l’appello di Felice Spaccavento: “Serve una nuova idea di città e di sanità” Il candidato alle regionali con la lista Decaro Presidente ieri ha aperto la sua campagna elettorale dalla sua città. “Vogliono seppellire il futuro della città in una vasca di colmata sul lungomare”
“Una Puglia in salute”, domenica 12 ottobre Felice Spaccavento apre a Molfetta la sua campagna per Decaro Presidente “Una Puglia in salute”, domenica 12 ottobre Felice Spaccavento apre a Molfetta la sua campagna per Decaro Presidente Una mattina di festa e di dialogo in piazza Principe di Napoli a partire dalle 11.00 con il medico candidato della lista Decaro Presidente
Regionali, centrodestra trova la quadra: confermata la candidatura di Luigi Lobuono Politica Regionali, centrodestra trova la quadra: confermata la candidatura di Luigi Lobuono In Veneto correrà il leghista Stefani. Pronte a sostenerlo anche le liste di Cassano
Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, le iniziative a Giovinazzo
4 novembre 2025 Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, le iniziative a Giovinazzo
Il giovinazzese Francesco Rana eliminato dal "Grande Fratello "
4 novembre 2025 Il giovinazzese Francesco Rana eliminato dal "Grande Fratello"
Il 5 novembre torna il Consiglio comunale di Giovinazzo: l'ordine del giorno
4 novembre 2025 Il 5 novembre torna il Consiglio comunale di Giovinazzo: l'ordine del giorno
Nasce ufficialmente l’Associazione Nazionale Mutilati ed invalidi di Guerra Ensemble
4 novembre 2025 Nasce ufficialmente l’Associazione Nazionale Mutilati ed invalidi di Guerra Ensemble
Elezioni regionali, Tommaso Depalma presenta la sua candidatura a Giovinazzo
3 novembre 2025 Elezioni regionali, Tommaso Depalma presenta la sua candidatura a Giovinazzo
2 novembre, la santa messa al cimitero comunale presieduta da Mons. Cornacchia - FOTO
3 novembre 2025 2 novembre, la santa messa al cimitero comunale presieduta da Mons. Cornacchia - FOTO
Elezioni regionali, i nomi dei presidenti di seggio a Giovinazzo
3 novembre 2025 Elezioni regionali, i nomi dei presidenti di seggio a Giovinazzo
È online CanosaViva: una nuova rotta per l’informazione cittadina
3 novembre 2025 È online CanosaViva: una nuova rotta per l’informazione cittadina
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.