«Per una Puglia autentica»: Carmela Minuto candidata al consiglio regionale

In lista con Forza Italia per Luigi Lobuono Presidente

Giovinazzo - martedì 28 ottobre 2025 10.26 Sponsorizzato
«Tutto è iniziato da una convinzione semplice: che la politica, quella vera, si fa tra la gente. È così che, appena maggiorenne, ho cominciato il mio percorso, con la voglia di dare voce a chi spesso non ne ha. Allora non c'erano le quote rosa, ma c'erano le idee. E io ho scelto di seguire sempre. Sono una mamma, una figlia che si prende cura dei genitori, una donna che ogni giorno affronta la vita con la stessa energia con cui affronta la politica: testa, cuore e tanto coraggio». Così dichiara Carmela Minuto, candidata al Consiglio Regionale con Forza Italia e Luigi Lobuono Presidente.

«Non mi piace stare ferma. Amo le sfide, quelle vere. La politica, per me, non è uno slogan ma un atto d'amore verso la propria terra. È ascoltare la gente nei mercati, nei bar, nei quartieri. È capire i problemi, rimboccarsi le mani e trovare soluzioni.

In tanti anni di impegno — da vicesindaco a senatrice della Repubblica — ho imparato che dietro ogni legge ci sono storie vere, e che un buon politico deve saperle ascoltare prima ancora di scriverle.

Ho lavorato per il commercio, la ZES, il benessere animale e il Made in Italy. E sì, ho provato un orgoglio immenso nel vedere la nave Vespucci solcare i mari portando nel mondo il tricolore. Non sono mancati momenti difficili, la malattia, la paura. Ma da lì ho tratto la mia forza più grande: quella di non arrendersi mai.

Oggi mi candido al Consiglio Regionale della Puglia, con Forza Italia e Luigi Lobuono Presidente per portare le istanze della gente: una sanità che cura davvero, strade sicure e collegamenti che funzionano, le imprese che crescono e un'agricoltura supportata da infrastrutture, risorse idriche e innovazione vera per rilanciare il brand "Puglia".

Come diceva don Tonino Bello: "La coerenza paga, anche se con qualche ritardo. E la speranza non delude." Io ci credo.

Il 23 e 24 novembre, con Luigi Lobuono Presidente, sbarra il simbolo di Forza Italia e scrivi Minuto. Per una Puglia autentica, viva e coraggiosa».
