Una mascotte per il trentennale del Gamberemo

Per celebrare al meglio i trent'anni del "Palio dei rioni - Gamberemo", l'Associazione Touring Juvenatium ODV ha pensato di indire il concorsoL'iniziativa ha lo scopo di creare una mascotte che diventerà il simbolo della manifestazione e che accompagnerà tutti gli eventi ufficiali estivi promossi dall'associazione.La mascotte non sarà solo un'immagine che dovrà generare empatia e curiosità da parte dei più piccoli, né semplicemente un elemento coreografico, ma sarà qualcosa di più: una figura che prende corpo e incarna in maniera simbolica l'immagine e lo spirito delle cinque squadre in gara e che potrà essere utilizzato come elemento, facilmente riconoscibile, per creare momenti di spettacolo in occasione della gara.L'iniziativa si rivolge a tutti: ragazzi, studenti, professionisti o semplici appassionati e tifosi che desiderano partecipare. Ogni partecipante può aderire con un disegno/progetto. Per partecipare all'iniziativa è necessario realizzare un disegno/immagine con qualunque tecnica grafica e colore. Gli elaborati dovranno essere inediti e la dimensione massima del progetto non potrà superare le dimensioni di un foglio A4 (210×297 mm).Si richiede che la mascotte sia:– legata al territorio e alla comunità giovinazzese;– legata alla storia del Gamberemo;– originale.