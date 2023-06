Una manifestazione di interesse per accogliere 15 bambini ucraini a Giovinazzo

Con una delibera di Giunta dello scorso 19 aprile, il Comune di Giovinazzo aveva deciso di aderire all'iniziativa "Comune adotta Comune" promossa dal Ministero degli Esteri e ALI – Autonomie Locali Italiane- al fine di offrire sostegno e vicinanza al popolo ucraino colpito duramente dalla recente aggressione russa.È nata così la decisione di accogliere la richiesta della città di Boyarka – Regione di Kiev – di sottoscrivereal fine di promuovere azioni di solidarietà e collaborazione istituzionale, sociale e culturale tra le due comunità. Lo scorso 1 giugno, la Giunta ha stabilito di indire un avviso di manifestazione di interesse finalizzato ad acquisire candidature da parte di enti del terzo settore per realizzare interventi di ospitalità ed attività ricreative per la durata di 15 giorni.Il programma da predisporre in fase di co-progettazione, per un numero didovrà prevedere: 1. attività ricreative sul territorio; 2. Interpretariato; 3. Trasporto; 4. assistenza sanitaria; 5. vitto e alloggio. Le attività ricreative, in particolare, si svolgeranno tutti i giorni della settimana, inclusi sabato e domenica e dovranno essere attivate presumibilmente nella prima metà del mese di luglio 2023, per un periodo di circa 15 giorni.«Abbiamo pensato, con la rete sociale del territorio, di voler offrire ai bambini di Boyarka due settimane di spensieratezza qui a Giovinazzo, lontani dal clima di guerra che si respira nella provincia di Kiev - dichiara il sindaco Michele Sollecito - Ora con la rete sociale ci adopereremo per mettere su l'accoglienza e le attività che impegneranno giocosamente questi bambini, anche ridando solo un sorriso avremo centrato il nostro obiettivo».I soggetti che intendono partecipare alla presente manifestazione di interesse, dovranno finanziare in tutto o in parte le attività da svolgere nei confronti dei cittadini ucraini.L'Amministrazione si riserva di valutare, in fase di co-progettazione, l'eventuale co-finanziamento dell'iniziativa con oneri a carico del bilancio comunale nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.Le istanze di manifestazione di interesse, compilate secondo il modello allegato e corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore, devono pervenire al Comune di Giovinazzo, entro le ore 24.00 del giorno 16.06.2023.Le istanze possono essere inoltrate mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: servizisociali@pec.comune.giovinazzo.ba.it. I soggetti che avranno presentato istanza, saranno convocati al tavolo di co-progettazione con il Comune, che si terrà in data 20.06.2023 alle ore 16.00 nella Sala consiliare di Palazzo di Città.