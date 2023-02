Bandiera ucraina su Palazzo di Città

«Ad un anno dall'invasione russa esprimiamo la nostra solidarietà al popolo ucraino. Auspichiamo una risoluzione diplomatica di questo conflitto con il cessate il fuoco immediato della Russia. Un pensiero, inoltre, a tutti i morti di questa ennesima guerra, un monito affinché sia chiaro che le contese armate provocano solo morte, dolore, disperazione.».Con queste parole, comparse anche sui social network, il sindaco di Giovinazzo,, ha voluto ricordare il primo (e speriamo unico) anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina.Da questa mattina, venerdì 24 febbraio, una grande bandiera ucraina campeggia su Palazzo di Città. Un messaggio chiaro che arriva da tutta l'amministrazione comunale di Giovinazzo e da tutto il fronte delle opposizioni.Dalla diocesi che fu di don Tonino Bello arriva chiaro alle stanze dei bottoni, anche in Italia, il messaggio:e non accetteranno mai nessuna altra strada che non sia quella di rapidi negoziati per far cessare morti, distruzione e devastazione di un popolo, oltre che di un territorio, prima di riprendere il cammino di interscambi interrotto con i russi, da sempre amici ed innamorati della nostra regione.