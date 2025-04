Bombardamenti sull'Ucraina, Sollecito al popolo ucraino: «Questa estate i bambini torneranno a Giovinazzo»

Il sindaco di Giovinazzo,, esprime vicinanza e solidarietà al popolo ucraino dopo la terribile strage di ieri ain Ucraina, avvenuta per mano russa, nella quale sono. Il Comune di Giovinazzo è molto legato all'Ucraina per via di un gemellaggio stretto nel 2023 con la città di Boyarka, nella regione di Kiev.«Solo qualche giorno fa ho sentito telefonicamente il sindaco di Boyarka,per accordarci sull'iniziativa che faremo anche quest'anno, nella seconda metà del mese di luglio, quando ospiteremo minori provenienti da Boyarka per donare loro giornate serene davanti al nostro mare e, soprattutto, lontani dai rumori terrificanti delle bombe e delle armi - dichiara il sindaco Sollecito - La speranza è che questo assurdo conflitto. Le scene che ogni giorno continuano ad arrivarci dall'Ucraina sono atroci, vedere il terrore negli occhi dei bambini è straziante. Nell'esprimere la massima vicinanza a questo popolo massacrato, non vedo l'ora di poter offrire, con l'aiuto della mia comunità, ai bambini e ai ragazzini ucraini che verranno a Giovinazzo, qualche giorno di spensieratezza. I loro sorrisi saranno la nostra felicità».