I bimbi ucraini di Bojarka sono a Giovinazzo. Benvenuti in Italia!

Sono giunti a Giovinazzo nella serata di ieri, mercoledì 5 luglio, le bimbe ed i bimbi ucraini della città diAd accoglierli c'erano il vicesindaco Gaetano Depalo, gli assessori Alfonso Arbore e Vincenza Serrone ed il consigliere comunale Nicola Turturro.«Benvenuti a Giovinazzo! - ha scritto il sindaco Michele Sollecito qualche ora fa - Sono arrivati poco fa i bambini ucraini di Bojarka che ospiteremo nell'ambito del gemellaggio che abbiamo siglato qualche mese fa. Siamo davvero felici di ospitare questi bambini e di offrire loro la nostra ospitalità e un po' di spensieratezza, lontano dal pericolo di una guerra di invasione ingiusta portata avanti dalla Russia.Ringrazio di cuore - ha quindi sottolineato il primo cittadino - tutte le cooperative e associazioni che hanno aderito al progettomesso su dal nostro Comune ed in particolare dai nostri uffici del welfare. Possiamo dire che sono anni ormai che la rete sociale territoriale cresce, collabora, co-progetta. La nostra comunità cittadina ha dimostrato ancora una volta - ha concluso Sollecito - cuore e generosità, motivo per cui un sindaco».Cerchiamo, in queste settimane che resteranno da noi, ogni volta che li incroceremo, di farli sentire amati, accolti, ben voluti. Cerchiamo di far sorridere i loro occhi e portiamo loro un briciolo di serenità. Che ricordino la nostra terra e la nostra gente per quella che sa essere: ospitale, sincera, calorosa.