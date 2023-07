Conclusa la vacanza giovinazzese per 15 bambini ucraini

Si conclude oggi la vacanza a Giovinazzo per 15 bambini ucraini grazie al progetto "Un sorriso per i bambini dell'Ucraina" ( si allegano foto di vari momenti del soggiorno).«Sono stati 15 giorni bellissimi - ha dichiarato il sindaco Michele Sollecito -che hanno potuto trascorrere giorni spensierati qui a Giovinazzo. Costruiamo ponti di pace con quanti oggi sono afflitti dalla guerra insensata nella speranza che il conflitto cessi quanto prima.È doveroso da parte mia - ha continuato il primo cittadino giovinazzese - esprimere pubblicamente i ringraziamenti a quanti hanno permesso la realizzazione di questo progetto, l'assistente sociale Antonella Gadaleta che ha curato la parte amministrativa del progetto, Angela Sannicandro e l'assessore Natalie Marzella che hanno curato i rapporti con l'amministrazione di Boyarka, le cooperative e associazioni che hanno ospitato e animato le attività dei nostri ospiti: il Sermolfetta, la Caritas diocesana, il Consorzio Metropolis, Charisma, Eugema, Felisia, Antelas e Pro Loco. Sono grato a tutta l'Amministrazione comunale perché ognuno ha supportato questa iniziativa con entusiasmo e generosità.che fin dall'anno scorso hanno allacciato i rapporti con Giovinazzo apprezzando il nostro paese e sognando tempi migliori per l'Ucraina. A loro e a tutti i bambini che abbiamo conosciuto il mio sincero e commosso abbraccio. Slava Ukraïni!», è stato il messaggio conclusivo.