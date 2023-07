Il Sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, ha inaugurato il 17 luglio scorso il muralerealizzato su un muro di cinta del campo sportivo di Giovinazzo.Il murale è nato dall' idea di Corsina Depalo, presidente dell' associazione Eugema Odv che ne ha guidato la realizzazione con i bambini ucraini ospiti della Città in gemellaggio con la città didella regione di Kiev.A ridare, questo il nome dato al patto di amicizia e di cooperazione sottoscritto dal Comune di Giovinazzo, ci hanno pensato volontari ed educatori di una rete di associazioni e cooperative sociali del territorio che hanno curato ogni aspetto dell' ospitalità riservata a 16, tra bambini e adolescenti con i loro 4 accompagnatori.Il murale vuole rappresentare un segno tangibile, intriso di amicizia e solidarietà, del periodo di permanenza nella città di Giovinazzo del gruppo ucraino e rimarrà scolpito in tutti noi volontari di Eugema. Nel messaggio di fondo del ponte arcobaleno "Costruiamo ponti di pace", c'è tutta la speranza di un futuro di vita serena fortemente sentito dai ragazzi e le farfalle rappresentano chiaramente il desiderio di libertà dalla devastante guerra.A scoprire il murale, al Sindaco, si è affiancata la rappresentante istituzionale del Comune di Boyarka che ha accompagnato il gruppo e l'assessora alle Pari Opportunità,I sorrisi dei ragazzi nell' imminente vigilia della partenza sono stati il più bel dono per tutti in un seppur breve momento di tanto sospirato benessere.