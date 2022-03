Una cerimonia e una presentazione per Quelli dell’IVE

Riprendono le attività dell'associazione culturale "" che la prossima estate compirà 15 anni.Domenica mattina alle ore 12.15,, parroco della chiesa di San Domenico, benedirà le targhe degli ulivi piantumati tre anni fa davanti all'ingresso principale dell'Istituto Vittorio Emanuele II in occasione dell'anniversario dell'Unità d'Italia. E con la volontà di sentirsi uniti, lì dove sono cresciuti, e con un pensiero alla popolazione Ucraina e all'Europa tutta, si ritroveranno gli ex allievi dell'Istituto, assieme alle autorità.Alle ore 17.30 invece, presso la sala San Felice, l'associazione ospiterà la presentazione del libro "" scritto daper Pav Edizioni.Lo scrittore tranese, dopo la prima raccolta di poesie, si è cimentato con la scrittura di un romanzo di fantasia, ma non troppo, che è un inno all'amore in tutte le sue forme, da quello sentimentale a quello, naturale e quasi obbligato, per la famiglia, senza tralasciare quello per gli amici.Dialogherà con l'autore il consigliere comunale, alla presenza del Sindaco, dell'Assessora alla Cultura, del Presidente di Quelli dell'IVE