Terminati i lavori alla parte superiore dell'ingresso dell'IVE

Sono terminati nelle scorse ore i lavori di ristrutturazione della parte alta del portale di ingresso dell'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo. Lavori resisi necessari per il distacco di calcinacci e per la messa in sicurezza dell'intera area.Il cantiere era stato avviato il 12 dicembre del 2023 e l'appalto era stato affidato dalla Città Metropolitana di Bari all'azienda Edil 2A srl che ha dato a sua volta in subappalto l'esecuzione alla giovinazzese Idrotermica Meridionale, sotto la direzione dell'arch. Stella De Paola. L'importo complessivo di spesa è stato di 61.662,50 euro.«Dopo questo passaggio - ha spiegato Nicola De Matteo, delegato metropolitano all'immobile - passeremo ad occuparci dell'ala che si affaccia su via Marconi, completando così un percorso di restyling partito da qualche anno».