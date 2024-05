IVE Giovinazzo, iniziati i lavori sul sagrato di San Domenico

Sono iniziati i lavori per sistemare il basolato dell'area a destra e sinistra dell'ingresso allaaffidati ad una ditta specializzata. Questi lavori saranno utili principalmente per due scopi:- Permettere alle persone anziane di recarsi a messa in assoluta sicurezza- Eliminare finalmente la recinzione mobile per la messa in sicurezza della stessa area prospicente la facciata dell'Istituto Vittorio Emanuele II«Devo innanzitutto ringraziare il Dirigente del Servizio Locazioni e Patrimonio della Città Metropolitana di Bari Architetto Nicolò Visaggio per aver accolto in tempi brevi una mia segnalazione – ha detto Nicola De Matteo, Delegato del Sindaco Metropolitano – e l'Ing. Nino Di Pinto dell'Ufficio Tecnico. In questo modo, dopo i lavori di messa in sicurezza dell'ingresso dell'Istituto, viene liberato il frontale della struttura eretta nel 1704 dai Padri Domenicani e restituito alla città e ai tanti turisti che, soprattutto in estate, affollano Giovinazzo».