Un libro sulla storia della parrocchia San Giuseppe di Giovinazzo

Uno scrigno di arte purissima è la Parrocchia San Giuseppe a Giovinazzo, conosciuta come chiesa del Carminiello, situata in via Dogali.In essa sono presenti rilevanti espressioni di arte delle quali sin ora non si è parlato in modo approfondito. L'idea di scrivere un libro sull'arte sacra, la tela del Cristo in croce posta sull'altare, e il portale in bronzo, presenti nella chiesa, è stato un pensiero illuminato dell'autrice Annalisa Mandato, storica dell'arte e del parroco don Luigi Caravella che ha ben supportato la realizzazione del libro.A partire dalle ore 19.30, venerdì 10 marzo, nella suddetta parrocchia il libro sarà presentato ufficialmente. Interverranno l'autrice Annalisa Mandato e il Sac. Michele Amorosini, Direttore dell' Ufficio di Arte Sacra della diocesi di Molfetta- Ruvo- Giovinazzo-Terlizzi. I saluti saranno affidati al parroco della Parrocchia San Giuseppe don Luigi Caravella e a Michele Sollecito, sindaco di Giovinazzo.La storica dell'arte, autrice del libro, collabora con diversi enti sia in Puglia che in Calabria, conduce ricerche genealogiche per privati ed è volontaria per l'Archivio Civile di Stato al fine di indicizzare la documentazione anagrafica per il sito Antenati- Mibact. Sta lavorando alla realizzazione di un catalogo d'arte incentrato sulle opere di Padre Angelico Zarlenga, artista di fama internazionale appartenente all'ordine dei domenicani in missione negli anni cinquanta negli Usa. Inoltre, nei mesi di marzo e aprile del 2022 ha condotto un ciclo di conferenze dal titolo "Catechesi con arte" presso la chiesa di San Giuseppe a Giovinazzo.Per saperne di più su questo lavoro frutto di studi e ricerche, approfondito da Annalisa Mandato, abbiamo sentito la stessa autrice per scoprire com'è nata l'idea di scrivere il libro sull'artista, scultore e pittore Adolfo Rollo e sull'arte sacra da lui creata e posta in chiesa. Ecco cosa ci ha detto l'autrice.« L'idea di approfondire la conoscenza delle opere di Adolfo Rollo- ha così affermato la storica dell'arte Annalisa Mandato- è nata a seguito del mio trasferimento qui a Giovinazzo, avvenuto nel 2019. La prima volta che sono entrata nella chiesa di San Giuseppe ed ho avuto modo di poter osservare da vicino il quadro del Cristo in croce, mi sono resa subito conto che si trattava di un'opera straordinaria, non solo per lo stile, ma perché era in grado di suscitare in me un'emozione. Da storica dell'arte posso dire che non sempre ciò accade! Ovvero, non sempre un'opera a carattere sacro riesce a smuore le corde dell'anima, per poterlo fare deve avere un qualcosa in più! Adolfo Rollo, proprio perché fu un uomo di fede ed ebbe un rapporto molto profondo con la figura salvifica di Cristo, seppe trasmettere aspetti più intimi e delicati». Nel libro sono presenti foto che evidenziano nei minimi particolari le opere sacre presenti nella chiesa corredate da didascalie che l'autrice ha curato illustrandone dettagli dal punto di vista artistico, storico e religioso che ne evidenziano senso e significato preciso.Il libro apre al territorio la bellezza del mondo artistico di Adolfo Rollo. Di questa arte sacra di pregevole valore storico e artistico ne ha parlato in modo positivo ed entusiasta il parroco don Luigi Caravella che ha scritto la prefazione del libro di Annalisa Mandato. « Tra il 2020 e il 2021 la parrocchia San Giuseppe ha sostenuto un intervento di riqualificazione strutturale e di adeguamento liturgico che ha interessato la chiesa e gli ambienti pastorali- ha così affermato il parroco. In questo contesto sono stati restaurati il portale bronzeo e il grande crocifisso realizzati dall'artista Adolfo Rollo. Queste opere ora risplendono in tutta la loro bellezza, ispirando spiritualmente tutta la comunità. Si ringraziano quanti hanno contribuito con il proprio lavoro e sostegno, in particolar modo il restauratore recentemente scomparso Giuseppe Chiapparino. La storica dell'arte Annalisa Mandato con il suo studio scientifico, contenuto nel libro, contribuirà ad arricchire la conoscenza del patrimonio artistico della chiesa San Giuseppe. Questo testo sarà un ulteriore tassello per la crescita culturale e spirituale della comunità».Il libro illustra la carriera dell'artista Rollo e con una documentazione fotografica, presa dall'archivio parrocchiale, che va indietro nel tempo, sin ai primi anni ottanta, permette a tutti noi di ricordare la storia e il passato della comunità parrocchiale e la persona splendida qual è stato il parroco don Michele Fiore, in quegli anni guida spirituale della comunità parrocchiale, ricordo caro nel cuore di molti cittadini di Giovinazzo. Con lui nelle foto c'è l'artista Adolfo Rollo nei momenti in cui concordarono le modalità di posizionamento del quadro del Cristo in croce sulla parete dell'altare. Questo libro è un vero e proprio dono per la comunità parrocchiale e per il territorio cittadino: da oggi in poi è buona cosa visitare la chiesa, per ammirare e apprezzare la sua bellezza storico-artistica.