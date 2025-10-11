Ultimo weekend per la mostra di arte contemporanea nelle sale del Bastione

Si chiuderà in questo fine settimana lainaugurata il 26 settembre scorso nelle Sale del Bastione, a Giovinazzo. A curarla l'AM art gallery di Antonella Merra, che ha proposto un percorso che conduce i visitatori in un racconto di immagini e colori, ispirato ad "Acqua, Aria, Terra, Fuoco" .Uno spazio personale è interamente dedicato all'artista Piero De Benedictis, ma sono presenti anche le sculture di Alessandro Paolo Fanizza e le foto di Mario Vitolo. Per la sezione pittura, tra gli artisti più noti, già vincitori del Premio Nazionale Natiolum, Mario D'Imperio, Giuseppa Marinaccio, Lucia Caricone e non mancano alcune giovani promesse con le loro interessanti proposte.La collettiva vale la pena di un salto nelle belle sale del Bastione ai piedi della Concattedrale di Santa Maria Assunta, per concedersi riflessioni e far fluire emozioni davanti alle opere esposte.Porte aperte sabato 11 e domenica 12 ottobre, dalle 19.30 alle 22.30.