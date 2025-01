Centenario Puccini, in Sala San Felice c'è la mostra "Vissi d'arte"

è il nuovo progetto con cuirende omaggio, nel centenario della sua morte, acon una collezione dedicata all'universo artistico del grande compositore.La collezione, dopo aver seguito il percorso dell'nei luoghi e nelle date degli eventi in programma sino al 30 dicembre 2024, rimarrà in esposizione nella sala San Felice a Giovinazzo sino all'8 gennaio.La mostra è visitabile tutte le sereIn esposizione le opere di Resy Balenzano, Mariella D'Alessandro, Lucia Ciliberti, Titti D'Alessandro, Irma de Ceglia, Katia Gentile, Lumetta, Rosa Montedoro e Raffaele Morizio.La selezione proposta si snoda in visioni tradotte in tecniche diverse, dall'acquerello, all'olio, all'aerografia, per un'offerta variegata di dieci diversi artisti. Un percorso, dunque, che si arricchisce di suggestioni che traggono ispirazione, al di là dell'iconografia classica dei soggetti pucciniani, dalla loro personalità, restituita dalla sensibilità del tocco pittorico degli artisti. La musica, dunque, che incontra il linguaggio della pittura, in un perfetto connubio. Un'esperienza da non perdere.