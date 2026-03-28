"DONNE – plurale femminile", stamattina il vernissage nelle Sale del Bastione

. Così l'assessora alle Pari Opportunità,ed il sindaco di Giovinazzo,hanno voluto sintetizzare quanto sia forte il messaggio che arriva dala collettiva inaugurata questa mattina, 28 marzo, all'interno delle Sale del Bastione, ai piedi della Cattedrale di Santa Maria Assunta.Al vernissage ha partecipato anche il photo editorche ha incantato i presenti con la presentazione. La mostra, che rientra nel progettoha l'obiettivo di attivare «una riflessione pubblica sulle identità plurali del femminile attraverso differenti linguaggi fotografici e attraverso il simbolo universale della Luna».Le artiste coinvolte, in ambito nazionale, rappresentano differenti approcci e stili fotografici: dalla fotografia surreale dialla fotografia di scena di; dalla digital art dialle rielaborazioni artistiche di; fino alla ricerca fotografica die ai ritratti dedicati a una delle più significative testimoni della fotografia e dell'affermazione della donna nella sfera professionale e sociale, Letizia Battaglia.«È proprio il caso di dire: "Ho toccato la luna con un dito!" Stamattina insieme ai presenti al vernissage, che ringrazio ancora per aver sfidato le intemperie, abbiamo vissuto un viaggio meraviglioso in una cornice unica. La bellezza del luogo, il rumore della pioggia e del vento, il mare in tempesta fuori dalle finestre e le parole e i racconti del foto editor Maurizio Garofalo e della curatrice Maria Lanotte nonché i complimenti e le tante idee che sono venute fuori parlando con chi ha voluto esserci non possono che riempirmi il cuore di gioia ed emozione pura. Non è solo una mostra sulle donne ma è un atto culturale, un vento che non si arresta e che spero riesca ad accarezzare tutti», ha dichiarato a caldo una raggiante assessora Vincenza Serrone.Collettiva visitabile sino al 12 aprile nella Sale del Bastione su via Marina. Sotto il nostro scritto, alcuni scatti di Giuseppe Palmiotto.