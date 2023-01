AM Art Gallery rende omaggio all'Inferno di Dante

Nell'itinerario proposto danelle serate di venerdì 20 e sabato 21 gennaio, preludio alla domenica dei Fuochi di Sant'Antonio Abate, in un viaggio appassionato tra i versi del Sommo poeta, si innesta un racconto di suggestive immagini.La vetrina diin via Cattedraleinfatti, renderà omaggio alldi Dante. Le grafiche dell'artistasaranno in esposizione sino a sabato 28 gennaio e regaleranno una vera e propria esperienza creativa, favorendo l'immaginario di chi, leggendo i versi danteschi, farà rivivere i celebri personaggi, mirabilmente cantati. «Nelle opere dell'artista siciliano - spiega la gallerista Antonella Merra -, la narrazione si tinge di storia, fantasia e suggestioni. In esse creatività e segno vivono in un sapiente intreccio, restituendo una interessante trasposizione».Per i visitatori del nostro borgo antico, dunque, un itinerario a trecentosessanta gradi tra musica, teatro, poesia e...arte.