Giovinazzo presente al Premio Dea Ebe a Canosa di Puglia

Nello scorso fine settimana si è tenuto a Canosa di Pugliaun Premio con cui gli organizzatori hanno inteso omaggiare un artista noto al pubblico giovinazzese quale, presente nella cittadina adriatica con diverse personali all'interno della rassegna Artestate. Alla premiazione erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Canosa, Vito Malcangio, il suo omologo barese, Vito Leccese, ed i neoeletti europarlamentari Antonio Decaro e Francesco Vendola., titolare della nota galleriache annualmente organizza la kermesse pittorica, intervenuta alla serata di premiazione, ha sottolineato come, a lui, questo sia «un riconoscimento dovuto, per la sua passione, l'inarrestabile desiderio di crescere, attraverso uno studio attento dei grandi maestri. Il suo approccio all'arte", aggiunge, "ne fa un esempio per chiunque voglia accostarsi ad una disciplina artistica».Questa speciale edizione del Premio, a cura del Patron Saverio Luisi, è stata dedicata a Lino Banfi. Un omaggio alla sua carriera, in occasione del suo ottantottesimo compleanno. Dedicata a lui, una sala del locale teatro Lembo. Grande l'affetto esternato dai suoi concittadini che hanno avuto modo di ascoltarlo nei suoi racconti legati alla memoria di questo territorio e della sua infanzia.Presente alla serata anche Nicola Giotti intervenuto al momento del taglio della torta, in qualità di Presidente regionale pasticceri Confartigianato.