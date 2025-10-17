"Acqua, aria, terra, fuoco", apertura straordinaria nel fine settimana al Bastione

La mostrasarà aperta straordinariamente al pubblico in questo fine settimana. Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 ottobre porte aperta nella Sale del Bastione, ai piedi della Concattedrale di Santa Maria Assunta, per la mostra di arte contemporanea curata da AM Art Gallery di Antonella Merra.Questa sera, però, un ulteriore momento culturale arricchirà la rassegna. Alle 19.00 sarà presentato infatti l'ultimo libro di, sacerdote di rito greco-bizantino, dal titolo "Sulla preghiera". Dialogherà con lui il professor Carlo Coppola. Ingresso gratuito. La collettiva sarà visitabile dalle 19.00 alle 22.30 sabato 18 e domenica 19 ottobre.Il percorso espositivo si snoda in un racconto di immagini e colori, ispirato ad "Acqua, Aria, Terra, Fuoco" . Ad aprire la visita, le sculture e i dipinti di Alessandro Paolo Fanizza che, con morbidi passaggi cromatici, coglie, nelle forme delle sue creazioni, una luce che modella i soggetti delle eleganti figure. Colori di grande vivacità, in una interessante figurazione, catturano lo sguardo nelle opere di D'Imperio e Lumetta. Affidati ad una grande maestria tecnica, i messaggi di importanti temi sociali, proposti dagli artisti Giovanni De Benedictis e Giuseppa Marinaccio. Il nuovo prende vita, nelle opere di Lia Barbara, che presenta le sue suggestioni di Terra Acqua Fuoco Aria, in un ventaglio di fulgidi colori.Uno spazio personale è dedicato all'artista Piero De Benedictis che affida alla Terra, la sua collezione, riportandone la voce, con la luce e il colore più autentico dei nostri paesaggi. Interessante interpretazione nei volti catturati dall'obiettivo di Mario Vitolo e in quello, segnato dal dolore, riportato dal segno delicatissimo di Lucia Ciliberti.Molte opere di rilievo spiccano nella Collettiva, che propone interpretazioni interessanti dal punto di vista stilistico, quanto dei contenuti, con opere di grafica, pittura e fotografia. Non mancano alcune giovani promesse con le loro interessanti proposte, Enrica Palazzo, Giuseppe D'Alessandro e Marina Malerba, per la prima volta con la AM art gallery.