Tutto pronto a Giovinazzo per Borgo Infernum: il programma

Poche ore ancora e Giovinazzo si trasformerà nelldi Dante grazie a, lo spettacolo itinerante che da questa sera, 19 gennaio, avrà come cornice gli angoli più suggestivi dell'incantevole centro storico. La direzione artistica è affidata a Gianpaolo Sinesi e Danilo Sancilio, mentre i personaggi dell'Inferno saranno rappresentati dai bravi attori de Il Carro dei Comici.L'evento è patrocinato dal Comune di Giovinazzo e si inserisce nel cartellone dei festeggiamenti per Sant'Antonio Abate, che culmineranno domenica con i Falò tradizionali per le strade e nelle piazze della città.Come già anticipato dalla nostra testata, i tre turni per assistere agli spettacoli saranno, sia al venerdì, sia sabato 20 gennaio,Il raduno in piazza Costantinopoli è previsto mezz'ora prima dell'inizio. I biglietti sono andati tutti esauriti in pochi giorni, segno evidente della grande attesa che c'è dietro questo evento, a cui assisteranno spettatori provenienti da tutto il Barese.Da questa sera le atmosfere uniche del poema allegorico-didascalico avvolgeranno Giovinazzo, un poema scritto da Alighieri molto probabilmente tra il 1304-7 ed il 1321, quando era in esilio tra la Lunigiana e la Romagna, dove poi morì e che ancora oggi appare modernissimo nei contenuti.E sarà ancora una volta qualcosa da ricordare.Infine da questa sera, 19 gennaio, e sino a domenica 21 gennaio, ci saranno le aperture straordinarie della mostra di presepi artistici dell'Aiap Giovinazzo dal titolo "Un Natale di Misericordia". All'interno dell'Istituto Vittorio Emanuele II cancelli aperti dalle 18.00 alle 22.00.