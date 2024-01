Borgo Infernum: a Giovinazzo è già tutto esaurito per il 19 e 20 gennaio

Non ci sono più biglietti disponibili. Per dirla con un anglicismo in voga, è tutto "sold out".la rappresentazione scenica itinerante dell'Inferno di Dante, che si terràprossimi nel centro storico a Giovinazzo avrà il tutto esaurito in ciascuno dei sei turni previsti. Un ennesimo apprezzamento per il lavoro svolto nella scorsa edizione dal direttore artisticoe dagli attori deL'evento, in collaborazione con Evolve MCEC, è patrocinato dal Comune di Giovinazzo ed è inserito nel cartellone varato per la grande festa cittadina deidi cui, di fatto, è il gustoso prologo. Arriveranno nella cittadina adriatica spettatori da diverse città del Barese ed anche da altre province per assistere ad uno degli spettacoli più attesi dell'inverno, quest'anno arricchito da ulteriori particolari.I tre turni per assistere agli spettacoli saranno,Il raduno in piazza Costantinopoli è previsto mezz'ora prima dell'inizio. La preghiera, per la buona riuscita, è di giungere in orario all'appuntamento dato dagli organizzatori.Tutti pazzi per Dante e la sua Commedia immortale.è già da record.