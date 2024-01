Borgo Infernum a Giovinazzo, le FOTO della prima serata

18 foto Borgo Infernum 2024

Emozionante, coinvolgente, un unicum al momento nel panorama regionale pugliese.ha rispettato le attese della vigilia ed ha letteralmente trasformato gli angoli più suggestivi del centro storico di Giovinazzo nei gironi della Divina Commedia dantesca. I versi del Sommo Poeta sono stati recitati con maestria dagli attori desotto l'attenta direzione artistica diL'accoglienza ed il prefiltraggio è stato curato dai volontari della locale Pro Loco.Il Sommo Poeta ha guidato un pubblico attento tra i Canti dell'Inferno, raccontando le storie di Minosse, di Paolo e Francesca, di Ciacco, del Conte Ugolino e di Ulisse in modo impareggiabile. Recitazione, musica, danza e videomapping hanno reso le scene di grande impatto, con qualche innovazione rispetto al percorso del 2023. E chi è giunto da fuori ci ha raccontato di un centro storico davvero ben conservato.Un climax ascendente di forti immagini e di parole nette, come la lingua usata dal Poeta per descrivere i gironi infernali, la pena e le pene dei dannati. In tanti sono rimasti rapiti dal grande lavoro fatto da Il Carro dei Comici e da chi ha collaborato alle rappresentazioni itineranti.L'evento da tutto esaurito è patrocinato dal Comune di Giovinazzo ed è inserito nei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate. Si replica questa sera, sabato 20 gennaio, alle 18.00, alle 19.30 ed alle 21.00. Appuntamento e prefiltraggio in piazza Costantinopoli per chi ha acquistato il biglietto.Sotto il nostro articolo le emozioni della prima.