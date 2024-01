"Borgo Infernum", biglietti in vendita da oggi su Vivaticket

Saranno in vendita da questa mattina,, i biglietti per assistere allo spettacolo itineranteche si terrà venerdì 19 e sabato 20 gennaio nel centro storico di Giovinazzo.I tagliandi permetteranno ai possessori di accedere al raduno in piazza Costantinopoli mezz'ora prima della rappresentazione, attraverso un'attività di prefiltraggio. I tre turni per ciascuna serata saranno alle 18.00, alle 19.30 ed alle 21.00.L'evento è patrocinato dal Comune di Giovinazzo ed è organizzato da Chiamata di Scena e da Il Carro dei Comici, sotto la direzione artistica di Gianpaolo Sinesi.