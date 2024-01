Il 19 e 20 gennaio torna a Giovinazzo "Borgo Infernum"

Tornerà il 19 e 20 gennaio prossimi, nel centro storico di Giovinazzo,la rappresentazione scenica itinerante dell'Inferno di Dante.Anche quest'anno, come accaduto nel 2023, l'evento patrocinato dal Comune di Giovinazzo, organizzata da Chiamata di Scena sotto la direzione artistica di Giampaolo Sinesi, aprirà una intensa tre giorni che culminerà il 21 gennaio nella grande festa dei Fuochi di Sant'Antonio Abate. Ad esibirsi incarnando i personaggi danteschi saranno i bravi attori de "Il Carro dei Comici" di Molfetta.Caronte, il Minotauro, Minosse e Lucifero sono pronti ad "accogliere" gli spettatori in diversi luoghi suggestivi di uno dei borghi antichi meglio conservati di Puglia. La narrazione del Sommo Poeta sarà il filo conduttore per gli spettatori, attesi numerosi da tutta la regione. L'intero paese vecchio sarà trasformato in gironi in cui i visitatori si immergeranno per rivivere il viaggio di Dante e Virgilio negli inferi.Tutti i dettagli, programma, costi e orari, saranno resi noti da organizzatori e Comune di Giovinazzo nelle prossime ore.