Borgo Infernum, orari e turni per lo spettacolo a Giovinazzo

lo spettacolo teatrale itinerante in cui sarà messo in scena l'Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri, torna a Giovinazzo il 19 e 20 gennaio prossimi, prologo ai Fuochi di Sant'Antonio Abate di domenica 21 gennaio. L'evento è il più importante nel suo genere in tutto il Nord Barese ed è sotto la direzione artistica di Gianpaolo Sinesi. A recitare saranno gli attori e le attrici de Il Carro dei Comici di Molfetta. Lo spettacolo è patrocinato dal Comune di Giovinazzo." è una performance itinerante in cui i gironi danteschi tra poesia, musica, teatro e suggestione trovano la loro ambientazione più adatta tra le antiche mura di Giovinazzo.Si parte dunque venerdì 19 gennaio con tre turni: alle 18.00, con ritrovo in piazza Costantinopoli alle 17.30; alle 19.30, ritrovo previsto per le 19.00; alle 21.00, con raduno degli spettatori alle 20.30.Programma identico per la giornata di sabato con medesimi orari per raduno e inizio spettacolo.I biglietti saranno disponibili nelle prossime ore sul circuito Vivaticket.