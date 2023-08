Tutti i volti del Corteo Storico di Giovinazzo 2023 (FOTO)

137 foto Corteo Storico 2023 - I volti Gianluca Battista

Oltre 200 figuranti, la novità della rievocazione del dono della sacra icona da parte di Geretèo inscenata sul sagrato di San Domenico, la presenza di due importanti scuole di sbandieratori e tamburini, il giusto peso agli aspetti prettamente storici, la capacità di rispettare più o meno il cronoprogramma annunciato.La 54ª edizione del, curato dallain collaborazione con Comitato Feste ed associazioni d'Arma, ha rappresentato un ulteriore salto di qualità per una manifestazione che andava svecchiata e migliorata. Intento riuscito da parte della Pro Loco guidata da Francesco Martini, con un direttivo proteso già all'edizione 2024.Gli sbandieratori del Gruppo "Nzegna" di Carovigno, eredi di una grandissima tradizione, hanno dato spettacolo in avvio in piazza Sant'Agostino e poi in piazza Vittorio Emanuele II nel finale, prima di lasciare spazio alla rievocazione sulle origini del culto mariano a Giovinazzo, ottimamente messa in scena sulla scalinata di San Domenico dacompagnia teatrale molfettese garanzia da alcuni anni di qualità, accompagnata nella sua performance da videoproiezioni di grande impatto sulla facciata centralissima parrocchia di piazza Vittorio Emanuele II.Una evoluzione in meglio, quella del Corteo Storico giovinazzese (in cui si sono anche cimentati due assessori dell'attuale Giunta comunale), che fa ben sperare per il futuro a medio termine. La rappresentazione itinerante di Giovinazzo resta tra le più longeve della Puglia e tra le più attese anche nel circondario (ieri sera erano in migliaia) e per questi motivi va ulteriormente preservata.Noi vi vogliamo raccontare una serata da ricordare attraverso i volti dei protagonisti, così da cristallizzare un momento, una serata, un evento da raccontare in famiglia ed agli amici tra qualche anno.