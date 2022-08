Settimana medievale Pro Loco Giovinazzo, tutte le info utili

Si è conclusa ieri sera, 17 agosto, la prima parte della Settimana Medievale, la nuova rassegna ideata ed organizzata dalla Pro Loco di Giovinazzo ed inserita nel cartellone varato dall'ente comunale. Una prima parte caratterizzata fortemente dalla riuscita mostra di Stemmi Nobiliari che è stata visitabile in Sala San Felice.La seconda parte è invece rappresentata da due giorni di rievocazioni storiche e attività didattiche a partire dalle ore 18.00 di oggi, giovedì 18 agosto, che consistono nella realizzazione di unanimato da spettacoli di combattimento ed attività a cura dell'associazione, associazione di Oria conclamata per esperienza e professionalità nell'ambito rievocativo.«Ad arricchire le attività - spiegano dall'associazione di piazza Umberto I guidata da Franceso Martini - alle ore 21.00 del 19 agosto si terrà l'investitura dei cavalieri, i quali il giorno seguente, giorno del Corteo Storico, monteranno in groppa a due cavalli».Il presidente, inoltre, svela la sorpresa per la 53ª edizione del Corteo Storico: l'uscita dei Duchi avverrà direttamente dal Palazzo Ducale accompagnati dal rullante, alabardieri, trombe e dignitari del Duca e attraverseranno Piazza Duomo, Via Cattedrale, Piazza Umberto, Piazza San Felice, Piazza Vittorio Emanuele per poi ricongiungersi con il resto dei figurati del corteo e proseguire secondo l'itinerario stabilito, ovvero, Via Cappuccini, Via Marziani, Via Balilla, Piazza Sant'Agostino, Via Marconi, Via Sasso, Via Bitonto, Piazza Vittorio Emanuele II.Dal presidente Martini sono arrivati nelle scorse ore i ringraziamenti a tutti i soci ed i volontari che stanno collaborando alla riuscita della Settimana Medievale.