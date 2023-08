Festa Maria SS di Corsignano: a Giovinazzo c'è il Corteo Storico

IL PERCORSO

Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano e nel vasto programma, varato dal Comitato Feste guidato da Francesco Cassano, il sabato sera è occupato da un appuntamento clou: laa cura della Pro Loco di Giovinazzo con la partecipazione degli sbandieratori di Carovigno del Gruppo "Nzegna".Diverse le novità partorite dal gruppo di lavoro del presidente Franco Martini, a partire dal percorso che prenderà il via dall'incantevole borgo antico, sino alla rievocazione storica della donazione dell'icona da parte del capitano d'armi Geretéo ai giovinazzesi, che aveva già avuto un suo prologo domenica 13 agosto.Novità che hanno l'unico scopo di rendere giustizia ad una manifestazione che con impegno da oltre mezzo secolo i volontari portano avanti e che caratterizza fortemente Giovinazzo, dove giungeranno anche questa sera, 19 agosto, tanti visitatori dal circondario.Di seguito, dunque, il programma ed il percorso della manifestazione che vi racconteremo come sempre con un'ampia galleria fotografica.Ore 19.30 - 54ª edizione del Corteo Storico a cura della Pro Loco di Giovinazzo con la partecipazione degli sbandieratori di Carovigno del Gruppo "Nzegna". Percorso: piazza Duomo, via Cattedrale, piazza Umberto I, piazza Vittorio Emanuele II, via Cappuccini, via Marziani, via Balilla, piazza Sant'Agostino, via Marconi, via Sasso, via Bitonto, piazza Vittorio Emanuele II. Ore 22.00 - in piazza Vittorio Emanuele II rievocazione storica del dono dell'icona della Vergine di Corsignano ad opera del capitano d'armi francese Geretéo ai giovinazzesi.