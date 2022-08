Corteo Storico 2022: tutte le emozioni nelle nostre FOTO

69 foto Corteo Storico 2022

I suoni dei tamburi, gli sbandieratori con le loro evoluzioni, lo sguardo compiaciuto ed un po' teso delle dame e dei nobiluomini, le compagnie d'armi ed i cavalieri a far sognare i più piccoli.È tornato dopo tre anni di assenza forzata ilorganizzato dalla localein una versione in parte rivisitata e con un percorso volutamente più breve e quindi concentrato, ma utile a far vivere tante fasi diverse della sfilata a più cittadini.In migliaia hanno atteso i figuranti dall'imbrunire sino a sera per le strade del centro urbano ed in piazza Vittorio Emanuele II, sino allo spettacolo finale ai piedi del sagrato della parrocchia San Domenico ed alla benedizione impartita daProtagonisti assoluti i ragazzi e le ragazze deleredi di un'antica tradizione che non si estingue e che invece sembra rinvigorirsi col passare degli anni. Con loro, quest'anno, anche laServizio d'ordine pressoché impeccabile gestito dal Corpo di Polizia Locale con l'ausilio indispensabile dei Carabinieri della locale stazione, guidati dal comandante Ruggiero Filannino in persona, che hanno vigilato sulla sicurezza dei cittadini.Quanto al Corteo in sé, molta attenzione è stata posta dal nuovo direttivo della Pro Loco ad una sfilata ordinata, con alcuni spunti interessanti. Siamo in una fase di evoluzione appena all'inizio, con un direttivo che intende conservare la tradizione, ma non ha paura di aprirsi e innovarsi. E sembra davvero si sia intrapresa la giusta via.In ogni caso è stata festa, quella bella, popolare, di tutti i giovinazzesi e delle migliaia che sono giunti dai centri viciniori e da altri comuni dell'Area Metropolitana di Bari. Stasera il clou dei festeggiamenti per Maria SS di Corsignano, con la festa esterna e la processione dell'icona.Noi vogliamo invece riavvolgere il nastro tornando al sabato sera e lo facciamo mostrandovi la nostra galleria fotografica che racconta in immagini il Corteo Storico di Giovinazzo 2022. Buona visione.