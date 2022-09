Il Corteo storico di Giovinazzo sfila a Bari per i 50 anni della Lord Byron College

La rinomata e storica scuola di lingue,, fondata negli anni '70 dai due docenti John Credico e Andrew Paolillo, ha festeggiato il 50° anniversario della sua fondazione. Nella città di Bari, in cui la scuola ha la sua sede in via Sparano, sabato 24 settembre si è svolta una grande parata che al contempo ha rivolto onori al sindaco di Westminster London, il giovane primo cittadino, originario del Marocco, Lord Mayor Hama Taouzzale, giunto da qualche giorno in Terra di Bari.Nel corso dell'iniziativa festosa, ricca di musica, colore e danza, per via Sparano e via Argiro hanno sfilato gli Scottish Piper- i Suonatori di Cornamusa, il London Town Crier (il banditore inglese), la Street band, i Flag thrower (gli sbandieratori), i danzatori d'epoca, i giovani atleti di Bari e i figuranti del Corteo storico di Giovinazzo, idea nata dopo la visita istituzionale di mr. Taouzzale a Palazzo di Città. A metterla in pratica la volitiva, guidata da Franco Martini.I figuranti, che hanno indossato gli splendidi abiti, hanno riscosso successo tra il folto pubblico che ha seguito la manifestazione. I soci e i volontari dell'associazione Pro Loco hanno fornito informazioni dettagliate sull'evento agostano molto seguito nella nostra Giovinazzo, troppo poco conosciuto fuori dai confini del Nord Barese. Il Corteo storico giovinazzese si è dunque mescolato ad altre culture e tradizioni, riscuotendo un ottimo riscontro e suscitando attenzione.Un modo per fare marketing territoriale mettendo in mostra il meglio delle proprie tradizioni. La Terra di Bari tutta ne è uscita rafforzata nell'immagine ed un ponte cultirale con la Gran Bretagna sembra davvero essere stato costruito in queste settimane.