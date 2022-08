A Giovinazzo stasera c'è la 53ª edizione del Corteo Storico

Si terrà questa sera, 20 agosto, nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano, il tradizionaleorganizzato ancora una volta dalla locale, guidata dal presidente Francesco Martini. Si tratta della 53ª edizione e la manifestazione itinerante per le strade della città tornerà dopo due anni di sosta ed a distanza di tre anni dall'ultima volta.Come anticipato da queste pagine nelle scorse giornate, quest'anno l'uscita dei Duchi avverrà direttamente dal Palazzo Ducale accompagnati dal rullante, dagli alabardieri, da trombe e dignitari del Duca. I figuranti attraverseranno Piazza Duomo, Via Cattedrale, Piazza Umberto, Piazza San Felice, Piazza Vittorio Emanuele per poi ricongiungersi con il resto del corteo e proseguire su Via Cappuccini, Via Marziani, Via Balilla, Piazza Sant'Agostino, Via Marconi, Via Sasso, Via Bitonto sino all'arrivo in Piazza Vittorio Emanuele II, che si preannuncia gremita.Si invitano gli spettatori a rispettare le distanze per sicurezza e per una buona riuscita della manifestazione. Si parte alle 19.30.