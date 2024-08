Estate giovinazzese, tutti gli appuntamenti del fine settimana

Fitto il cartellone di eventi. Il nostro promemoria per non perdersi nulla

Sono tanti gli appuntamenti in programma a Giovinazzo in questo fine settimana e per non perdersi proprio nulla cerchiamo di proporvi un riepilogo. Tutti gli eventi rientrano nel cartellone "Estate Giovinazzo 2024" varato dall'assessorato alla Cultura ed al Turismo del Comune.10 agosto - ore 5,30Piazzale LeichardtConcerto all'Albaa cura di Chiamata di Scena APS10-11 agosto - mattina e pomeriggioPalazzo del Capitano e piazza cittadine"Gioca Sano" e Giochinatiuma cura de La Plancia Piena10 agosto - Dalle 19.00 alle 23.00Oratorio San Giovanni Paolo II - corso Principe AmedeoArtigianato in mostraa cura della Touring Juvenatium10-11 agosto - Dalle 19.00 alle 22.00Centro storico"Tesori d'Arte Sacra"Visite guidata nelle chiesette del borgo anticoa cura della Fondazione Museo Diocesano10-11 agosto - dalle 20.30piazza Vittorio Emanuele IIFestival in...Porto - XIX edizione10 agosto: Nero a metà Experience, tributo a Pino Daniele11 agosto: Vascopera con l'Orchestra Filarmonica PuglieseAssociazione Amici della MusicaSino al 12 agosto - Dalle 20.00 alle 23.00Cortile episcopio Concattedrale di Santa Maria AssuntaMostra d'arte "Sacro e profano si intrecciano"a cura di Alessandro Cavaliere e Giuseppe Potenzieri Pace