Tre vele da Legambiente e Touring Club Italiano alla Puglia Imperiale: c'è Giovinazzo

sono state assegnate per il 2020 da, nell'annuale mappatura dei litorali, alla Costa della Puglia Imperiale. In particolar modo a Margherita di Savoia, Trani, Bisceglie ed a GioviNon solo la limpidezza e la depurazione delle acque marine nei parametri di valutazione, ma anche l'utilizzo del suolo, i servizi offerti, l'approccio ad energie rinnovabili, i sistemi di raccolta rifiuti, la sicurezza alimentare e tutte le iniziative promosse per una rinnovata sostenibilità.Nella Città Metropolitana di Bari, meglio di Giovinazzo hanno fatto soloche hanno ottenuto 5 vele (il massimo) così come le brindisine Ostuni, Fasano e Carovigno, tutte località rientranti nella Costa del Parco Agrario degli Ulivi secolari.Cinque vele anche per le salentine Otranto, Vernole e Melendugno sull'Adriatico e Nardò, Gallipoli, Porto Cesareo e Racale del versante ionico.