Tragedia sfiorata a Giovinazzo: albero si schianta in viale De Gaetano

Una giornata, quella di oggi, che si sarebbe potuta trasformare in una tragedia., a causa del maltempo, si è sradicato e si è schiantato al suolo, questa mattina, lungo le strisce pedonali di viale de Gaetano, la strada alberata nei pressi della stazione ferroviaria. Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito.L'episodio, fra paura e incredulità, è avvenuto intorno alle ore 09.15 di questa mattina, in un momento in cui la strada, un senso unico che congiunge via Marconi a via Gioia, è percorsa da automobilisti e passanti. Se l'albero - uscito dal terreno e piombato a terra, così di punto in bianco - fosse caduto mentre c'era qualcuno nei paraggi, avremmo raccontato una tragedia. Il tronco s'è accasciato sul marciapiede, mentre i rami sono caduti sulla strada. Proprio lungoChi era lì ha sentito soltanto un forte botto, ma per fortuna in quel momento nessuno si è trovato a passare in auto oppure a piedi. I residenti, dopo aver allertato i soccorsi, hanno parlato di «tragedia sfiorata». Sul posto, con gli agenti dellache hanno provveduto a isolare la strada, sono giunti idel, i quali hanno segato il grosso albero. L'evento sarebbe avvenuto quasi sicuramente a causa delle copiose piogge delle ultime ore.«Quello che lascia sconcertati è che ci siamo trovati di fronte a un normale temporale. Sufficiente, però, a sradicare un albero», hanno detto i residenti. Si tratterà ora di capire se gli alberi di via Marconi avrebbero dovuto essere rimossi già da tempo. Ma è probabile che saranno effettuate ulteriori verifiche sulle alberature.